L’orsa che ha inseguito i due cacciatori in Trentino sarà catturata: “Se pericolosa la abbatteremo”



L’orsa identificata come F36 ha un cucciolo e non aveva mai dato problemi. Per il presidente della Provincia Maurizio Fugatti la reazione dell’animale è configurabile come un attacco e dunque va catturata: “Se pericolosa anche l’abbattimento”.

Continua a leggere



L’orsa identificata come F36 ha un cucciolo e non aveva mai dato problemi. Per il presidente della Provincia Maurizio Fugatti la reazione dell’animale è configurabile come un attacco e dunque va catturata: “Se pericolosa anche l’abbattimento”.

Continua a leggere

Continua a leggere