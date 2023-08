Lucca, morto dopo 10 giorni di coma il 75enne colpito da un pugno per aver guardato una ragazza



Luigi Pulcini, 75 anni, era stato picchiato in strada ad Altopascio per uno sguardo a una ragazza. L’aggressore non è stato ancora rintracciato.

