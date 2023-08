Mahmoud ucciso dai datori di lavoro: “Voleva guadagnare di più per mandare i soldi ai genitori”



Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla è stato ucciso a 19 anni dai datori di lavoro che non volevano si licenziasse dal loro salone di parrucchieri e portasse via i clienti: “Diceva di guadagnare soltanto 1200 euro al mese, motivo per cui avrebbe voluto trovare un altro posto di lavoro più redditizio”.

