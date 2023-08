Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 18 agosto per temporali: le regioni a rischio



Il maltempo non abbandona il nord Italia con nuvolosità e temporali che insisteranno anche nelle prossime ore: la Protezione civile ha valutato per domani 18 agosto una allerta meteo gialla e arancione per temporali su due regioni.

Continua a leggere



Il maltempo non abbandona il nord Italia con nuvolosità e temporali che insisteranno anche nelle prossime ore: la Protezione civile ha valutato per domani 18 agosto una allerta meteo gialla e arancione per temporali su due regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere