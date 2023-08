Maltempo in Veneto, dopo Circe arriva la tempesta Patricia: “Tetti scoperchiati, faceva paura”



Barricati in casa, in azienda, in municipio: nelle scorse ore un’altra tempesta con forte vento, lampi e pioggia ha provocato disagi e danni nella provincia di Treviso. “Una cosa del genere non si era mai vista”, racconta a Fanpage.it il sindaco di Farra di Soligo.

Continua a leggere



Barricati in casa, in azienda, in municipio: nelle scorse ore un’altra tempesta con forte vento, lampi e pioggia ha provocato disagi e danni nella provincia di Treviso. “Una cosa del genere non si era mai vista”, racconta a Fanpage.it il sindaco di Farra di Soligo.

Continua a leggere

Continua a leggere