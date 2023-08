Matteo Messina Denaro si è aggravato: legali presentano istanza di ricovero urgente in ospedale



Per gli avvocati del boss, Matteo Messina Denaro oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario e per questo presenteranno per lui un’istanza di ricovero urgente all’ospedale de L’Aquila.

