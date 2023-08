Maturità ancora negata a Nina, 19enne con sindrome di Down: “Nessuna scuola la accoglie”



Nina Rosa Sorrentino, 19enne di Bologna con sindrome di Down, a cui la scuola superiore che frequentava, il Liceo Sabin, aveva negato la possibilità di sostenere l’esame di Maturità perché per lei “sarebbe stato troppo stressante”, non riesce a trovare una nuova scuola. Il papà: “Non si è più fatto vivo nessuno, adesso vediamo con le paritarie, ma nostra figlia comincia a dare segni di sconforto”.

