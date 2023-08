Messina Denaro e il selfie scattato in ospedale da latitante: “Senza malattia non mi prendevate”



“Nel momento in cui vai in un ospedale ti chiedono il telefonino. Sapevo che sarei andato a sbattere perché ho abbassato di molto le mie difese”. Matteo Messina Denaro racconta di come sia stato “costretto” all’uso della tecnologia, dopo la scoperta della malattia.

Continua a leggere



“Nel momento in cui vai in un ospedale ti chiedono il telefonino. Sapevo che sarei andato a sbattere perché ho abbassato di molto le mie difese”. Matteo Messina Denaro racconta di come sia stato “costretto” all’uso della tecnologia, dopo la scoperta della malattia.

Continua a leggere

Continua a leggere