“Mi hanno detto che i disabili come me non li caricano”, la storia di Anita e della gita in barca negata



La presidente dell’associazione Famiglie Sma, Anita Pallara, si è vista negare un’escursione a Santa Maria di Leuca, in Puglia. A Fanpage.it spiega: “In Italia abbiamo un problema con l’idea di accessibilità.”

