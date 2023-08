Migranti naufragati e bloccati per 30 ore sulla scogliera a strapiombo sul mare, il video dei soccorsi



Per oltre trenta ore i migranti sono rimasti in balia degli eventi prima che i soccorritori li raggiungessero nella mattinata di domenica a Lampedusa. In azione un elicottero dell’Aeronautica Militare e i soccorritori del Soccorso Alpino e Spelelogico siciliano.

