Migranti, parlano i sopravvissuti alla strage di Lampedusa: “Alla deriva per giorni dopo il naufragio”



Un naufragio ha causato la morte di 41 persone migranti al largo di Lampedusa. Sono sopravvissuti solo quattro ragazzi tra i 13 e i 18 anni, che hanno raccontato la strage. Dopo il rovesciamento del barchino, sarebbero rimasti alla deriva per cinque giorni in un’altra imbarcazione che passava per caso.

Continua a leggere



Un naufragio ha causato la morte di 41 persone migranti al largo di Lampedusa. Sono sopravvissuti solo quattro ragazzi tra i 13 e i 18 anni, che hanno raccontato la strage. Dopo il rovesciamento del barchino, sarebbero rimasti alla deriva per cinque giorni in un’altra imbarcazione che passava per caso.

Continua a leggere

Continua a leggere