Nave Open Arms salva 24 migranti, a bordo anche bimbo di 3 anni. Altre 2 barche ancora in difficoltà



La nave di Open Arms ha appena soccorso un’imbarcazione in legno su cui viaggiavano 24 persone, tra cui 6 donne, 9 minori non accompagnati e un bimbo di 3 anni provenienti da Eritrea e Etiopia. Ci sarebbero altre due imbarcazioni in pericolo, con circa 100 migranti a bordo.

