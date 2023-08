Nell’esplosione in casa perde mani e occhio, dimesso e arrestato: preparava una bomba



A seguito delle dimissioni ospedaliere, per lui è scattato l’arresto per fabbricazione e detenzione di materiale esplodente. Per gli inquirenti stava preparando un ordigno da utilizzare per l’assalto ad uno sportello bancomat.

