Neonato abbandonato a Taranto, la madre lo ha partorito in bagno da sola: lavorava come badante



Si tratta di una 24enne georgiana che da un mese lavorava come badante presso l’appartamento di un’anziana. In quella casa ha dato alla luce il piccolo, rinvenuto sabato vicino a un cassonetto della differenziata. Ora ha 8 giorni per riconoscerlo.

Continua a leggere



Si tratta di una 24enne georgiana che da un mese lavorava come badante presso l’appartamento di un’anziana. In quella casa ha dato alla luce il piccolo, rinvenuto sabato vicino a un cassonetto della differenziata. Ora ha 8 giorni per riconoscerlo.

Continua a leggere

Continua a leggere