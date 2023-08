Non espone il prezzo medio dei carburanti: 4mila euro di multa a un distributore di Pescara



La Guardia di Finanza ha scoperto un distributore di carburante di Montesilvano, in provincia di Pescara, che non ha rispettato l’obbligo, entrato in vigore dal primo agosto, di esporre il prezzo medio regionale del carburante.

