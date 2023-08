Operai perdono l’equilibrio e cadono nella vasca del depuratore: muore 42enne, grave collega ferito



L’incidente mortale sul lavoro oggi a Santa Croce sull’Arno, in Provincia di Pisa. I due operai sono caduti in una vasca di raccolta del depuratore Aquarno mentre erano impegnati in attività di manutenzione.

