Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 21 al 27 agosto 2023: Pesci e Gemelli confusissimi



Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2023. Mercurio retrogrado in Vergine rende i segni di terra ancora più pronti del solito a lottare per avere ragione. Abbiate pazienza! Pesci, Gemelli e Sagittario, invece, in piena crisi esistenziale.

Continua a leggere



Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2023. Mercurio retrogrado in Vergine rende i segni di terra ancora più pronti del solito a lottare per avere ragione. Abbiate pazienza! Pesci, Gemelli e Sagittario, invece, in piena crisi esistenziale.

Continua a leggere

Continua a leggere