Papa Francesco parla dell’incontro con un gruppo di transessuali: “Sono figlie di Dio”



Papa Francesco ha rilasciato una intervista esclusiva a Vida Nueva prima di partire per il viaggio apostolico a Lisbona in cui ha detto, tra le altre cose, che “i tempi non sono maturi per un Vaticano III”.

