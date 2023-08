Parcheggia l’auto e la copre con un telo, multato perché la targa non si vede: “Che scorrettezza”



L’episodio (non isolato) è avvenuto a Lignano Sabbiadoro. ‘Vittima’ è un turista milanese in vacanza che protesta: “Per fare il verbale però la targa l’hanno vista. Si vuole far cassa, altrimenti si potrebbe essere più elastici”.

