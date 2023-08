Paura in spiaggia, carretto dei gelati travolge bimba di 2 anni: in ospedale in elisoccorso



L’inusuale e potenzialmente pericoloso incidente è avvenuto sulle coste di Scarlino, in provincia di Grosseto. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo non si è accorto in tempo della presenza della piccola e l’ha travolta mentre circolava lungo la battigia.

