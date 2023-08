Perché l’Albania è molto diversa dalla cartolina tropicale in cui andate a fare vacanze a basso costo



Non bastano migliaia di italiani in cerca di vacanze low cost per riscattare il Paese. La rinascita dell’Albania avverrà quando i giovani non saranno più costretti a emigrare dalla loro splendida terra.

