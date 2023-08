Pochi figli in Corea del Sud, il governo organizza incontri al buio tra i single



Il Paese asiatico da tre anni ha il tasso di natalità più basso del mondo. Così alcune città stanno organizzando eventi che aiutano a far conoscere le persone single della zona per incoraggiare la formazione di nuove coppie. Ma i giovani non sono convinti da questa iniziativa…

