Presa a sassate da uno sconosciuto per strada, donna ridotta in fin vita a Genova: indagini in corso



Una donna di 61 anni è stata aggredita oggi vicino ai giardini 10 Maggio, nel quartiere Struppa di Genova da un 34enne che l’ha colpita a sassate in testa, riducendola in fin di vita. I due non si conoscevano: indagini in corso.

