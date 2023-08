Previsioni traffico autostrade 11-12-13 agosto: le giornate da bollino nero, rosso, giallo



Da domani 11 agosto e fino a domenica 13 agosto avrà inizio una delle fasi più intense dell’esodo estivo: saranno molti gli italiani in partenza per le vacanze, ma diversi altri rientreranno dalle ferie. Scopriamo le previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia con l’elenco giorno per giorno dei bollini neri, rossi e gialli sulle principali direttive italiane.

Continua a leggere



Da domani 11 agosto e fino a domenica 13 agosto avrà inizio una delle fasi più intense dell’esodo estivo: saranno molti gli italiani in partenza per le vacanze, ma diversi altri rientreranno dalle ferie. Scopriamo le previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia con l’elenco giorno per giorno dei bollini neri, rossi e gialli sulle principali direttive italiane.

Continua a leggere

Continua a leggere