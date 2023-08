Prof italiana accusata di aver falsificato i suoi studi denuncia Harvard per 25 milioni di dollari



La docente trentina Francesca Gino è accusata da Harvard di aver manipolato e inventato dei dati in alcune sue ricerche. Per questo ha fatto causa all’ateneo per 25 milioni di dollari accusandolo di aver condotto nei suoi confronti una “campagna diffamatoria”.

