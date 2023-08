Quanto dura il caldo in Italia, le previsioni meteo di Giuliacci: “Temperature non eccezionali”



Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it indicano che per l’Italia non sarà un caldo eccezionale. “Escluderei che si possano raggiungere i 40 gradi” ha spiegato l’esperto, rivelando inoltre che la fase di bel tempo non durerà a lungo.

