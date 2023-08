Resta impigliata con i capelli nel bocchettone della piscina: in coma a Rimini ragazza di 12 anni



La giovane è finita in coma dopo un bagno in una piscina di Misano Adriatico (Rimini) dove stava trascorrendo le vacanze con i genitori, residenti in Svizzera.

