Sacha Chang preso dopo due giorni trascorsi nei boschi: si nascondeva tra gli essiccatoi



Per quasi 48 ore Sacha Chang ha vagato senza una meta tra i boschi del Cuneese. Non aveva strumenti per potersi orientare e ha percorso la vallata più volte.

Continua a leggere



Per quasi 48 ore Sacha Chang ha vagato senza una meta tra i boschi del Cuneese. Non aveva strumenti per potersi orientare e ha percorso la vallata più volte.

Continua a leggere

Continua a leggere