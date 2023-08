Scommessa su chi beve più alcol degenera in rissa: Luca ucciso a coltellate, fermato un 21enne



La sfida a chi beve più alcol, poi il fendente mortale e la fuga: Alessio Desogus è ora in carcere per la morte del 35enne Luca Mameli, ucciso all’alba di ieri, sul lungomare Poetto, al termine di una serata in discoteca.

