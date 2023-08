Sirolo, il fratello del 23enne ucciso con una focina: “Morto tra le mie braccia per aiutare gli altri”



Il racconto del fratello di Klajdi, l’operaio 23enne di origine albanese ucciso domenica pomeriggio a Sirolo, nelle Marche, con un colpo di fiocina al petto dopo un diverbio in strada: “Mi è morto tra le mani per aiutare gli altri, come faceva con me e la nostra famiglia. Voglio giustizia”.

Continua a leggere



Il racconto del fratello di Klajdi, l’operaio 23enne di origine albanese ucciso domenica pomeriggio a Sirolo, nelle Marche, con un colpo di fiocina al petto dopo un diverbio in strada: “Mi è morto tra le mani per aiutare gli altri, come faceva con me e la nostra famiglia. Voglio giustizia”.

Continua a leggere

Continua a leggere