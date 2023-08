Smettetela di cercare online la vittima dello stupro di Palermo: non ci ha chiesto di essere visibile



Non vanno divulgate le generalità di una vittima di violenza sessuale e lei non ci ha chiesto di essere visibile, non si è fatta avanti, non ha detto: “Eccomi qui”.

Continua a leggere



Non vanno divulgate le generalità di una vittima di violenza sessuale e lei non ci ha chiesto di essere visibile, non si è fatta avanti, non ha detto: “Eccomi qui”.

Continua a leggere

Continua a leggere