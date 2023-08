Stupro Palermo, chi ha soccorso la 19enne al Foro Italico: cosa è successo dopo la violenza



Dall’ordinanza di applicazione delle misure cautelari degli indagati dello stupro di gruppo a Palermo emerge come a soccorrere per prima la 19enne vittima della violenza siano state due donne, una più giovane e una più anziana, che dopo averla vista riversa su un muretto e in lacrime hanno spiegato al fidanzato dove si trovava.

Continua a leggere



Dall’ordinanza di applicazione delle misure cautelari degli indagati dello stupro di gruppo a Palermo emerge come a soccorrere per prima la 19enne vittima della violenza siano state due donne, una più giovane e una più anziana, che dopo averla vista riversa su un muretto e in lacrime hanno spiegato al fidanzato dove si trovava.

Continua a leggere

Continua a leggere