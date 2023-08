Suicidio assistito, ok dalla Asl per Anna, una donna friulana di 55 anni



Quella di Anna è stata considerata una patologia irreversibile, per la quale non esiste alcuna cura. La donna, come spiega l’Associazione Luca Coscioni, “si esprime con una voce estremamente flebile e ipofonica, ma è vigile e perfettamente lucida”. Inoltre “è completamente dipendente dall’assistenza”.

Continua a leggere



Quella di Anna è stata considerata una patologia irreversibile, per la quale non esiste alcuna cura. La donna, come spiega l’Associazione Luca Coscioni, “si esprime con una voce estremamente flebile e ipofonica, ma è vigile e perfettamente lucida”. Inoltre “è completamente dipendente dall’assistenza”.

Continua a leggere

Continua a leggere