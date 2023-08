Susegana, continua lo sciopero dei lavoratori di Electrolux per il caldo, l’azienda: “Si può lavorare”



Continua lo sciopero per il caldo dei lavoratori di Electrolux che in questi giorni hanno lasciato lo stabilimento prima della fine del turno a causa delle temperature elevate raggiunte in fabbrica. L’azienda ribatte: “Si può lavorare senza rischi”

