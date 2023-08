Taormina, perde il controllo dell’auto mentre viaggia con la moglie: lei muore in ospedale



Ha perso il controllo dell’auto mentre viaggiava con la moglie: un anziano residente a Taormina è stato ricoverato in ospedale in codice rosso insieme alla consorte di 82 anni. La donna è purtroppo deceduta in reparto.

