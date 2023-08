“Torno subito”, esce dal suo negozio di giochi e scompare nel nulla: a Bologna si cerca Martina



Ricerche in corso a Castel San Pietro, nel Bolognese, per Martina Pelosi, 45enne titolare del negozio Ludica, scomparsa da venerdì 25 agosto. Non ha con sé il telefono cellulare. L’allarme lanciato dal compagno, anche il Comune si attiva.

