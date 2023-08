Troppe denunce per abusi su minori, la diocesi di San Francisco dichiara bancarotta: “Più di 500 cause”



L’arcidiocesi di San Francisco ha deciso di dichiarare bancarotta a causa delle troppe denunce per abusi sessuali su minori. Almeno 500 cause che, secondo quanto si legge in una nota ufficiale, la diocesi non ha modo di affrontare.

