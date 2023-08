Trovato senza sensi nella piscina di casa, morto il bimbo di 2 anni ad Asti



Il piccolo Matteo è rimasto ricoverato per una settimana nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino dove però non si è mai più ripreso. I genitori del piccolo hanno deciso di donare gli organi per salvare altri bimbi.

Continua a leggere



Il piccolo Matteo è rimasto ricoverato per una settimana nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino dove però non si è mai più ripreso. I genitori del piccolo hanno deciso di donare gli organi per salvare altri bimbi.

Continua a leggere

Continua a leggere