Uccidono 20enne a coltellate in centro a Modena, poi fuggono: ricercati i due aggressori



Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a coltellate in pieno centro a Modena. L’omicidio si è verificato intorno alle 18.30. In corso le indagini per risalire ai due killer.

