Ultima Generazione blocca il traffico in Puglia: “Fondo da 20 miliardi per le vittime delle catastrofi”



Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato la Strada Statale 16 Adriatica, in Puglia. Otto attivisti si sono seduti sulla carreggiata, interrompendo il normale flusso del traffico, per chiedere al governo un fondo riparazione da 20 miliardi per risarcire i cittadini per i danni causati da eventi meteorologici estremi.

