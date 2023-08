Un anno fa il femminicidio di Alessandra Matteuzzi a Bologna: “Dolore e rabbia non passano”



“Giustizia per noi significa che Padovani ammetta ciò che ha fatto e che paghi con le giuste pene di legge”: così a Fanpage.it l’avvocato dei familiari della donna uccisa dall’ex compagno. Il 23 agosto 2022 la tragedia di Alessandra Matteuzzi in via dell’Arcoveggio, a Bologna.

