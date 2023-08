Viene punto da un calabrone e chiama il figlio per tranquillizzarlo: muore poco dopo per choc anafilattico



Gilberto Trambaiollo, ex assessore di Spilimbergo (Pordenone) di 75 anni, è stato trovato morto in casa sua: era stato punto da un calabrone ed è andato in choc anafilattico.

