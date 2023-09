Abruzzo, l’orsa Amarena passeggiava tranquilla tra la gente prima di morire: il filmato con i cuccioli



L’orsa Amarena è stata uccisa a colpi di fucile a San Benedetto dei Marsi. Risultano dispersi i suoi cuccioli e le ricerche sono in corso. Cinque giorni prima della sua tragica fine, l’orsa girava indisturbata per il comune insieme ai suoi cuccioli, per niente interessata ad avvicinarsi ai residenti.

Continua a leggere



L’orsa Amarena è stata uccisa a colpi di fucile a San Benedetto dei Marsi. Risultano dispersi i suoi cuccioli e le ricerche sono in corso. Cinque giorni prima della sua tragica fine, l’orsa girava indisturbata per il comune insieme ai suoi cuccioli, per niente interessata ad avvicinarsi ai residenti.

Continua a leggere

Continua a leggere