Accoltella un 17enne e poi racconta tutto sui social: “Non volevo arrivare a questo, ho reagito”



Avrebbe accoltellato un 17enne per poi raccontare l’accaduto in una diretta sui social. È successo a Foggia, in via Mele, dove nella notte un 19enne sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei e ne avrebbe ferito gravemente uno. Indagini in corso.

