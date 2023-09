Adamo Guerra andrà a processo, l’uomo scappato in Grecia accusato di violazione degli obblighi familiari



Adamo Guerra sarà processato a Ravenna con l’accusa di violazione degli obblighi familiari proprio in connessione alla sua fuga in Grecia. La moglie infatti lo aveva denunciato dopo aver scoperto che non era morto.

