Adescavano presunti pedofili e li sequestravano: in arresto i “giustizieri” ispirati a un reality Tv



Un gruppo di 3 ragazzi in provincia di Treviso sequestrava e picchiava presunti pedofili adescati online. Stando a quanto reso noto, i 3 (di cui solo uno minorenne) si fingevano ragazzini e fissavano appuntamenti con uomini più grandi per poi rapirli e rinchiuderli in una casa in costruzione in zona.

