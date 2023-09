Aggredisce la moglie e la minaccia con una motosega: arrestato marito violento



È stato portato in carcere dopo aver aggredito la moglie con una motosega e aver tentato di scappare dai carabinieri. Gli uomini dell’Arma di San Bonifacio, in provincia di Verona, sono intervenuti per aiutare una donna che si era barricata nella sua abitazione per sfuggire al marito.

