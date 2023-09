Aggredito e insultato in strada perché gay, 18enne: “Ho avuto paura, non mi sento al sicuro”



“Erano in cinque, urlavano verso di me, ho avuto paura” ha denunciato il 18enne di Bagno a Ripoli, nella città metropolitana di Firenze. Ora ha paura: “Non mi sento sicuro, non vorrei che dalle parole e dalle bottiglie si passasse a qualcos’altro”.

Continua a leggere



“Erano in cinque, urlavano verso di me, ho avuto paura” ha denunciato il 18enne di Bagno a Ripoli, nella città metropolitana di Firenze. Ora ha paura: “Non mi sento sicuro, non vorrei che dalle parole e dalle bottiglie si passasse a qualcos’altro”.

Continua a leggere

Continua a leggere