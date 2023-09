Amanda Knox chiede annullamento della pena per calunnia verso Lumumba: lo accusò del delitto di Perugia



Amanda Knox ha chiesto l’annullamento della condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, il proprietario di un Pub di Perugia che la ragazza accusò dell’omicidio di Meredith Kercher e che fu arrestato in seguito alle indicazioni della compagna di stanza della studentessa americana trovata morta in casa.

Continua a leggere



Amanda Knox ha chiesto l’annullamento della condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, il proprietario di un Pub di Perugia che la ragazza accusò dell’omicidio di Meredith Kercher e che fu arrestato in seguito alle indicazioni della compagna di stanza della studentessa americana trovata morta in casa.

Continua a leggere

Continua a leggere