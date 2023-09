“Amo la vita perciò la voglio abbandonare”. L’addio di Davide, in Svizzera per suicidio assistito



Davide Macciocco, 40enne di Termoli tetraplegico dal 2003, si è recato in Svizzera per il suicidio assistito. “La vita è un diritto e non un obbligo. Ciò che conta è vivere con dignità, con decoro e senza paura”.

